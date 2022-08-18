Таблица подготовлена Саратовстат

В Саратовской области дешевеют овощи и фрукты. Исследование проведено Саратовстат.

За прошедшую неделю в Саратовской области выросли в цене печенье, рис и молочные продукты - сливочное масло и сметана.

Согласно исследованию на 15 августа (по сравнению с ценами на 8 августа), подорожало печенье на 1,79 процента, сметана – на 1,43 процента, рис - на 1,29 процента, масло сливочное – на 1,14 процента.

Значительно упали в цене сезонные овощи и фрукты - морковь(-11,99 процента), помидоры (-10,86 процента), бананы (-8,9 процента), капуста (-8,18 процента), огурцы (-8,02 процента), картофель (-7,65 процента), свекла (-6,83 процента).

Еще ряд продуктов упал в цене незначительно — мука (-2,5 процента), гречка (-2,26 процента), соль (-2,06 процента), пшено (-2,01 процента), маргарин (-1,87 процента), яблоки (-1,34 процента) и сыр (-1,23 процента).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.