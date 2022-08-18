На сегодня, 18 августа, в Саратовской области 199 человек заразились коронавирусом за сутки. Выздоровели с начала эпидемии 251 319 человек, за сутки — 47. В стационарах остаются 80 человек, на амбулаторном — 1681.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 20;

- 7-14 лет — 5;

- 18-29 лет — 21;

- 30-49 лет — 69;

- 50-64 лет — 41;

- 65 и старше — 43.

С пневмонией поступили восемь человек, с признаками ОРВИ — 191.

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