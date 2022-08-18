фото: ПривЖД

В Заводском районе закроют железнодорожный переезд. Об этом сообщает ПривЖД.

Завтра, 19 августа, ремонтные работы будут проводить на 11 км перегона Примыкание - Багаевка. С 8:00 до 17:00 ограничат движение автомобилей на автодороге Саратов - Березина Речка.

— Для пропуска транспорта будет организовано поочередное закрытие полос, объезд возможен через путепровод на Тульской улице.

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