фото автора

Дожди возвращаются в Саратовскую область. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Сегодня, 18 августа, ожидаемая температура колеблется от +19 градусов утром до +29 во второй половине дня. Облачно с прояснениями. Временами слабый дождь.Ветер Северо-восточный, восточный, 7...12 м/с, с порывами до 16 м/с.

В Саратовской области ожидается температура +25 +30, На юго-востоке до +35. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Северо-восточный, восточный, 7...12 м/с. Местами порывы до 15-20 м/с.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.