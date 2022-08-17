В пресс-центре «КП-Саратов» обсудят открытый районный фестиваль «Хлебная пристань»

Фото: Александр Волин

Завтра, 18 августа, в 16:00 в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет встреча, темой которой станет «Открытый районный фестиваль «Хлебная пристань». Одно из крупнейших культурных событий Саратовской области, входящее в ТОП-200 событий России, традиционно пройдёт в Марксе.

Начнётся фестиваль в 10:00 с торжественного открытия-пролога «Хлеб – всему голова!». В сквере Нансена будет играть гордость города Маркса – Сводный духовой оркестр ДШИ №1 и филиала «Саратовского областного колледжа искусств» в городе Маркс. Там же гостям ивента представят историческую реконструкцию.

По традиции, на Хлебной пристани разместится «Национальное подворье», где у гостей фестиваля будет возможность продегустировать национальные блюда, ознакомиться с обычаями, ремёслами и творчеством народов, живущих в Саратовской области.

Главный конкурс фестиваля – «Лучший каравай». Ежегодно в нём принимают участие хлебопекарные предприятия Марксовского и других районов области. В рамках конкурса будет проходить выставка-продажа хлебобулочных изделий. «Изюминка» конкурса – огромный каравай. Его установят возле главной достопримечательности пристани – арт-объекта «Мельница».

Ярким моментом фестиваля станет Парад маломерных судов по реке Волга, в котором планируют поучаствовать более 40 празднично оформленных судов. Ещё более зрелищным парад сделает пролёт парапланеристов с флагами России, Саратовской области, Марксовского района и флагом фестиваля «Хлебная пристань». Завершит парад – флайборд-шоу.

Весь день на главной сцене будут выступать областные творческие коллективы. Но вечерняя программа обещает быть не менее насыщенной: планируются праздничный концерт, выступление знаменитых на весь мир артистов Центра циркового искусства «Цирк «Арт-Алле», Шоу «приглашённых звёзд» – кавер-группы – «RIVERTIME-SHOW», праздничный фейерверк и дискотека.

Об этих и других особенностях фестиваля поговорим с министром культуры Саратовской области Наталией Щелкановой, заместителем главы администрации Марксовского муниципального района Бэллой Харченко, директором Межпоселенческой централизованной клубной системы Марксовского района Каламкас Юсифовой, а также с председателем комитета культуры, спорта и молодёжной политики администрации Марксовского муниципального района Михаилом Маркеловым.

Встреча пройдёт по адресу: г. Саратов, ул. Вишнёвая, д. 10 (здание с вывеской «Типография №1». В том числе запланирована трансляция, в чате которой журналисты также смогут задать свои вопросы.

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