фото: ГИБДД

В Энгельсе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 17 августа, примерно в 18:00 в Энгельсе произошло ДТП.

Рядом с домом №6 по ул Тельмана автомашина Changan под управлением 54-летнего мужчины допустил наезд на 11-летнего пешехода. Ребенок осмотрен врачами скорой помощи и оптущен.

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