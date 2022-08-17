фото: ГИБДД
В Энгельсе иномарка сбила ребенка. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Сегодня, 17 августа, примерно в 18:00 в Энгельсе произошло ДТП.
Рядом с домом №6 по ул Тельмана автомашина Changan под управлением 54-летнего мужчины допустил наезд на 11-летнего пешехода. Ребенок осмотрен врачами скорой помощи и оптущен.
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