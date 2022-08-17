фото: Облспас

В Заводском районе иномарка врезалась в столб: двое погибших. Об этом сообщает пресс-служба облспаса.

Сегодня, 17 августа, в 19:03 в службу спасения поступило сообщение об аварии в Заводском районе.

На проспекте Энтузиастов, у дома № 88 водитель автомобиля Kia Rio протаранил осветительный столб. В результате ДТП водитель и пассажирка скончались.

Спасатели областной службы спасения деблокировали тела погибших. Ими оказались 56-летний мужчина и 39-летняя женщина.

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