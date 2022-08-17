Исаев против Бондаренко: действующий мэр набирает в полтора раза больше сторонников

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Центр социально-политических и маркетинговых исследований «Волга-социум» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. С 10 по 12 августа провел инициативный социологический опрос, посвящённый предвыборной ситуации в Заводском одномандатном избирательном округе №4 по выборам в Саратовскую облдуму.

Участвовали в опросе 450 респондентов (в возрасте 18 лет и старше), зарегистрированные на территории Заводского одномандатного избирательного округа №4.

Методика исследования: уличный опрос (личное формализованное интервью с использованием анкет и демонстрационных карточек). Выборка квотная, репрезентирующая взрослое население по полу и возрасту. Доверительный интервал (погрешность) исследования составляет ± 4,6% при доверительной вероятности (точности) 95%.

Участникам исследования были заданы следующие вопросы и получены ответы на них.«В сентябре текущего года состоятся выборы депутатов Саратовской областной Думы. Вы примете или не примете участие в этих выборах?»

С большей или меньшей степенью уверенности заявляют о готовности прийти на выборы почти 63% избирателей округа.

«Если бы выборы депутатов областной Думы состоялись в ближайшее воскресенье, то за список кандидатов какой из партий Вы бы проголосовали?» Респондентам предлагалась карточка с перечнем партий, участвующих в выборах, в том порядке, в котором они следуют в избирательном бюллетене. Допускался только один вариант ответа.

40,9% участников опроса отдали бы свой голос за партию «Единая Россия». Среди активного электората (то есть тех, кто заявляет, что точно или скорее всего придёт на выборы) этот показатель составляет 49,1%. За КПРФ готовы проголосовать 15,1% от всех опрошенных и 19,4% – от активного электората. За ЛДПР – 9,6% от всех опрошенных и 10,2% – от активного электората; за «Справедливую Россию - за Правду» – 3,3% от всех опрошенных, но лишь 2,8% от активного электората. Остальные партии не набирают и 1%.

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«За кого из этих политиков Вы бы скорее всего проголосовали на выборах депутата областной Думы по Вашему одномандатному округу?» Респондентам предлагалась карточка со списком кандидатов, участвующих в выборах, в алфавитном порядке с указанием текущего рода занятий и субъекта выдвижения. Допускался только один вариант ответа.

На выборах в областную Думу ситуация в округе 4 казалась на старте едва ли не главной интригой всей предвыборной кампании. «Афиша» этого «электорального матча» и правда была довольно громкой: мэр Саратова Михаил Исаев против скандального фронтмена КПРФ Николая Бондаренко.

Если соотнести проценты поддержки Исаева и Бондаренко в округе с текущими партийными рейтингами на выборах в облдуму, которые социологи также опубликовали, то можно сделать вывод, что разрыв между Исаевым и Бондаренко в оставшееся до дней голосования время может только возрасти. Бондаренко выдвигается от КПРФ и его личный рейтинг 22-23% заметно выше в округе рейтинга партийного, который сейчас составляет только 15,1% (среди активных избирателей - 19,4%). Ситуация понятная, Бондаренко традиционно притягивает к себе разношерстный протестный электорат, что происходит и сейчас. Но особых ресурсов для того, чтобы ещё как-то увеличить поддержку, привлечь голоса других избирателей, у него нет. Компартия здесь Бондаренко также не помощник, тем более, что часть консервативного ядра электората КПРФ также весьма настороженно относится к Бондаренко и некоторым его сторонникам. Это хорошо видно из цифр опроса: среди активных избирателей рейтинг КПРФ прирастает более чем на 4 процентных пункта - с 15,1% до 19,4%. Тогда как у Бондаренко прирост рейтинга среди активных избирателей меньше одного процента: 23,7% по сравнению с исходными 22,9%.

А вот если говорить про мэра Исаева, то у него электоральные резервы явно еще есть. Достаточно сказать, что на фоне роста общефедеральных рейтингов власти, выросла и поддержка «Единой России». В том же округе 4 за ЕР сейчас готовы голосовать почти 41% (40,9%) жителей округа, а среди активных избирателей эта цифра поддержки ещё выше и приближается сейчас к почти 50% (49,1%) Очевидно за счёт партийной поддержки Исаев может получить дополнительные голоса и даже превзойти партийный результат. По мере активного развёртывания своей избирательной кампании и встреч с жителями заводского района, Исаев вполне способен перетянуть на свою свою сторону большую часть из тех почти 20% избирателей округа, которые пока не решили за какого кандидата им проголосовать.

ДАННЫЕ ОПРОСА ПУБЛИКУЮТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ И НА СРЕДСТВА РЕДАКЦИИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

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