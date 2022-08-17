В Саратове юноша нашел смартфон и попал под подписку о невыезде. Об этом сообщает ГУ МВД

В полицию обратилась 32-летняя женщина с заявление о пропаже мобильного телефона. По словам заявительницы, смартфон марки OPPO пропал после отдыха на одном из пляжей Саратова. Сотрудники уголовного розыска доставили в отдел 18-летнего парня, который подобрал телефон. Юноша рассказал, что нашел смартфон рядом с пляжем и за ненадобностью отдал его другу.

Телефон изъят, а парень остался под подпиской о невыезде.

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