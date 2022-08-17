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Общество17 августа 2022 13:02

В Саратове пенсионер отсудил у «Дорстроя» 20 тысяч за нападение бродячей собаки

Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове пенсионер отсудил у «Дорстроя» 20 тысяч за нападение бродячей собаки, об этом сегодня, 17 августа, сообщила региональная прокуратура.

В суд обратился 86-летний житель Волжского района. Он подал иск о компенсации морального вреда. Инцидент произошел 15 марта 2020 года по адресу Селекционный проезд, 6а. На пожилого мужчину напала бродячая собака.

Эксперты посчитали, что его здоровью не был причинен вред, однако суд, руководствуясь требованиями принципа разумности, справедливости и соразмерности, взыскал с МБУ «Дорстрой» 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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