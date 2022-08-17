Кот в Балаково

Балаковцы просят спасти брошенного кота от смерти. Сегодня, 17 августа, горожанка написала, что животное пытаются отравить недруги.

По словам автора поста, хозяин уехал и бросил своего кота.

- Кот живет в подъезде, на улицу выходить боится. Есть угроза отравления, соседи говорят, что кота хотят «уничтожить». Я уже находила в его миске какой-то белый порошок. Коту 3-4 года, он игривый и ласковый, - рассказала женщина.

Желающие забрать кота могут обращаться в группу.

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