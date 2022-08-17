Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 18 августа, в Саратове автобус сбил 81-летнюю женщину, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, авария произошла в 11:50 возле дома по адресу 2-я Садовая, 106. Автобус, следовавший по маршруту 18Д, допустил наезд на пешехода женщину.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.

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