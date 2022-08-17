Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 18 августа, в Саратове автобус сбил 81-летнюю женщину, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, авария произошла в 11:50 возле дома по адресу 2-я Садовая, 106. Автобус, следовавший по маршруту 18Д, допустил наезд на пешехода женщину.
В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.