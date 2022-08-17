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Общество17 августа 2022 12:07

В Саратове пассажир заболтал таксиста и похитил у него 5 тысяч рублей

Подозреваемый потратил деньги
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратове пассажир заболтал таксиста и похитил у него 5 тысяч рублей.

Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, 57-летний мужчина, занимавшийся частным извозом рассказал, что во время поездки пассажир вытащил из его портмоне пять тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали 26-летнего ранее судимого подозреваемого. МОлодой человек рассказал, что деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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