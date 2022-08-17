фото: архив КП
В Саратове пассажир заболтал таксиста и похитил у него 5 тысяч рублей.
Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По данным ведомства, 57-летний мужчина, занимавшийся частным извозом рассказал, что во время поездки пассажир вытащил из его портмоне пять тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали 26-летнего ранее судимого подозреваемого. МОлодой человек рассказал, что деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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