фото: архив КП

В Саратове пассажир заболтал таксиста и похитил у него 5 тысяч рублей.

Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, 57-летний мужчина, занимавшийся частным извозом рассказал, что во время поездки пассажир вытащил из его портмоне пять тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали 26-летнего ранее судимого подозреваемого. МОлодой человек рассказал, что деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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