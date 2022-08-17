ЧП в Саратове
Вчера, 16 августа, в Саратове 15-летняя девочка наглоталась таблеток и попала в больницу. Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, сейчас по обстоятельствам инцидента проводится проверка.
В Ленинском районе 15-летняя девочка отравилась таблетками. Она почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. Конкретное название таблеток выясняется.
Семью девочки проверят соцслужбы.
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