ЧП в Саратове

Вчера, 16 августа, в Саратове 15-летняя девочка наглоталась таблеток и попала в больницу. Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, сейчас по обстоятельствам инцидента проводится проверка.

В Ленинском районе 15-летняя девочка отравилась таблетками. Она почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. Конкретное название таблеток выясняется.

Семью девочки проверят соцслужбы.

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