Сурикат

Саратовские ветеринары привили от бешенства семью сурикатов. О вакцинации необычных зверьков рассказали в региональном управлении ветеринарии.

Семья сурикатов поступила в участковую ветеринарную лечебницу № 1. Хозяива отнесли их на профилактический осмотр и вакцинацию против бешенства.

- Сурикаты очень интересные, дружелюбные и свободолюбивые животные. Они могут болеть бешенством и чумой плотоядных. Рекомендуем владельцам этих экзотических животных в случае изменений их поведения, обратиться к специалистам, - пишут саратовские ветеринары.

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