Сурикат
Саратовские ветеринары привили от бешенства семью сурикатов. О вакцинации необычных зверьков рассказали в региональном управлении ветеринарии.
Семья сурикатов поступила в участковую ветеринарную лечебницу № 1. Хозяива отнесли их на профилактический осмотр и вакцинацию против бешенства.
- Сурикаты очень интересные, дружелюбные и свободолюбивые животные. Они могут болеть бешенством и чумой плотоядных. Рекомендуем владельцам этих экзотических животных в случае изменений их поведения, обратиться к специалистам, - пишут саратовские ветеринары.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.