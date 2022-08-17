фото: Минсельхоз

Хлеборобы Саратовской области намолотили 4,5 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает минсельхоз Саратовской области.

По данным на 17 августа в области намолочено 4,5 млн тонн зерна, суточный намолот составил 169 тыс. тонн.

Наибольший объем зерна произведен в пяти муниципальных районах: Пугачевском – 262 тыс. тонн, Балашовском – 250 тыс. тонн, Калининском – 224 тыс. тонн, Екатериновском — 221 тыс. тонн, Энгельсском – 200 тыс. тонн. В 18 районах области намолочено более 100 000 тонн.

Продолжается уборка озимых и яровых зерновых, овощей, картофеля. В хозяйствах области идет сев озимых культур, ведется вспашка зяби, подходит к завершению заготовкам кормов.

— На август приходится пик проведения сезонных полевых работ. Несмотря на то, что точные цифры по урожаю называть пока рано, прогнозы на урожай оптимистичны, - говорит зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

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