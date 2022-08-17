Кадры из телеграм-канала Романа Бусаргина

Саратовская кольцевая дорога стала четырехполосной. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы района Роман Бусаргин.

По слова врио губернатора Саратовской области, открылось движение по обновленной трассе на участке Саратовской кольцевой дороги от Вольского тракта до села Сторожевка. Проезжая часть расширена с 2 до 4 полос.

Считается, что это одна из самых загруженных федеральных автодорог региона, трафик превышает 35 тысяч машин в сутки. Здесь пересекаются транспортные потоки, которые идут из регионов Урала и Сибири на юг и из Центральной России в Казахстан.

В 2023 году в планах расширить кольцевую автодорогу на всем протяжении в 34 км - от Вольской до Волгоградской трассы.

— Проект реконструкции трассы поддержали Председатель Правительства России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также слова благодарности руководителю Федерального дорожного агентства Роману Новикову. «Росавтодор» принял решение расширить дорогу, — пишет Бусаргин.

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