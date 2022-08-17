В Саратове коммунальщики познакомились с голодной крысой в канализации

Крыса защищает еду

В Саратове сотрудники ООО «КВС» познакомились с голодной крысой в канализации, о чем рассказали в пресс-службе ведомства.

Животное обнаружили при устранении засора на улице Лебедева-Кумача. Крыса рьяно защищала место своего пропитания.

Коммунальщики напоминают, что не стоит спускать в унитаз остатки пищи, сезонных овощей и фруктов. Подобные отходы становятся привлекательными для животных. Чем больше их в канализационных трубах, чем скорее грызуны появятся и в туалетах горожан. Посторонние предметы в канализации могут также спровоцировать засор.

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