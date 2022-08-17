В Саратове возле старого аэропорта сбили 61-летнего мужчину

Фото: ГИБДД - Саратов

Сегодня, 17 августа, в Саратове возле старого аэропорта сбили 34-летнего мужчину. Об этом сообщает ГИБДД г. Саратова.

По предварительной информации, авария произошла в 12:00 возле дома по адресу Аэропорт, 14. 34-летний водитель автомобиля Skoda сбил , 61-летнего мужчину на велосипеде.

В результате ДТП пешехода госпитализировали. Все обстоятельства выясняются.

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