В Саратовской области задержали более 100 рыбаков-браконьеров

Фото: Архив КП
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
За 7 месяцев 2022 года в Саратовской области задержали 104 рыбака-браконьера, о чем сообщает региональная прокуратура.
Возбуждено 104 уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов, из них 88 уже переданы в суд. Сумма причиненного ущерба составила свыше 11 миллионов рублей. Сейчас он практически в полном объеме возмещен.
Максимальные санкции по этой статье составляют от двух до пяти лет.
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