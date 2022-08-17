В Саратовской области задержали более 100 рыбаков-браконьеров

Фото: Архив КП Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

За 7 месяцев 2022 года в Саратовской области задержали 104 рыбака-браконьера, о чем сообщает региональная прокуратура.

Возбуждено 104 уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов, из них 88 уже переданы в суд. Сумма причиненного ущерба составила свыше 11 миллионов рублей. Сейчас он практически в полном объеме возмещен.

Максимальные санкции по этой статье составляют от двух до пяти лет.

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