Саратов - ГИБДД

В период с 12 по 16 августа в Саратове оштрафовали 13 мотоциклистов-нарушителей, об этом сообщает ГИБДД города.

Автоинспекторы провели рейд под названием «Мототранспорт» и, за нарушение ПДД, привлекли к административной ответственности 13 байкеров.

Один из задержанных был пьян, пятеро ехали без мотошлема, один ехал без прав, а другой не имел регистрации на мотоцикл. Четверо не имели страховки.

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