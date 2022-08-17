Жителей Саратовской области предупредили о грозе, которая будет завтра, 18 августа. Об этом пишет ГУ МЧС по Саратовской области.

Местами по Саратовской области ожидается гроза и усиление ветра восточной четверти, его порывы достигнут 15-20 м/с.

При этом днем в Саратовской области сохранится жара до +36 градусов. По 22 августа в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность: 5 класс.

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