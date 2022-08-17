фото: ГТИ
В Саратове работнику ампутировали руку после производственной травмы. Об этом сообщает Гострудинспекция.
Вчера, 16 августа, стало известно о серьезное производственной травме. По данным ведомства. 7 августа, в Саратове, один из сотрудников ООО «Пром-пласт» при выполнении работы на оборудовании получил производственную тяжелую травму руки.
В итоге мужчине ампутировали конечность, Гострудинспекция начала расследование.
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