фото: ГТИ

В Саратове работнику ампутировали руку после производственной травмы. Об этом сообщает Гострудинспекция.

Вчера, 16 августа, стало известно о серьезное производственной травме. По данным ведомства. 7 августа, в Саратове, один из сотрудников ООО «Пром-пласт» при выполнении работы на оборудовании получил производственную тяжелую травму руки.

В итоге мужчине ампутировали конечность, Гострудинспекция начала расследование.

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