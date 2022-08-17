Саратов вошел в топ-10 городов для бюджетного отдыха. Такой рейтинг составил сервис Tvil.ru.

Саратов оказался на девятом месте рейтинга. Отдохнуть здесь стоит 2 514 рублей за сутки.

Возглавляет рейтинг Астрахань. По мнению аналитиков, за 2 тысячи рублей в сутки там можно отдохнуть лучше всего, далее расположились Железноводск и Вологда.

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