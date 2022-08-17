Собачка вернулась домой
Фото: Оксана ЗУЙКО
Вчера днем, 16 августа, Саратовские росгвардейцы помогли пенсионерке с тепловым ударом и вернули ей собаку.
Инцидент произошел в поселке Елшанка. Женщине стало плохо во время прогулки с питомцем. Женщине стало плохо от жары. Она почувствовала недомогание и прислонилась к дереву. Ее собака в этот момент убежала.
Сотрудники Росгвардии оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и передали дочери. Они также нашли потерявшегося питомца.
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