Собачка вернулась домой Фото: Оксана ЗУЙКО

Вчера днем, 16 августа, Саратовские росгвардейцы помогли пенсионерке с тепловым ударом и вернули ей собаку.

Инцидент произошел в поселке Елшанка. Женщине стало плохо во время прогулки с питомцем. Женщине стало плохо от жары. Она почувствовала недомогание и прислонилась к дереву. Ее собака в этот момент убежала.

Сотрудники Росгвардии оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и передали дочери. Они также нашли потерявшегося питомца.

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