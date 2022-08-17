Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 17 августа, двое детей и женщина пострадали в аварии в Гагаринском районе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, авария произошла в 10:40 на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Фура Volvo столкнулась с автомобилем «Лада Х Ray».

В результате ДТП пострадали 29-летняя девушка, а также дети двух и пяти лет. Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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