фото: Архив КП

Саратовская пенсионерка лишилась почти двух миллионов из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, пожилой жительнице Октябрьского района позвонил неизвестный мужчина. Собеседник представился сотрудником полиции и сообщил, что по картам и счетам пенсионерки проводятся подозрительные операции и предложил перевести все деньги на безопасные счета. Пенсионерка сняла в банке 1 820 922 рубля и через банкомат перевела всю сумму.

По факту мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

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