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Общество17 августа 2022 8:38

В поселке Жасминный появился открытый бассейн

Наталия Калинина
Бассейн в Жасминном

Бассейн в Жасминном

Вчера, 16 августа, в поселке Жасминный в Саратове появился открытый бассейн, об этом сообщает городская администрация.

Открытый бассейн заработал при школе № 105. Он был построен по инициативе и при поддержке Вячеслава Володина. Там работают квалифицированные педагоги.

Тренировки детей проводятся ежедневно без выходных с 10.00 до 18.00 по графику. Занятия бесплатные.

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