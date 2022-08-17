В поселке Жасминный появился открытый бассейн

Бассейн в Жасминном
Вчера, 16 августа, в поселке Жасминный в Саратове появился открытый бассейн, об этом сообщает городская администрация.
Открытый бассейн заработал при школе № 105. Он был построен по инициативе и при поддержке Вячеслава Володина. Там работают квалифицированные педагоги.
Тренировки детей проводятся ежедневно без выходных с 10.00 до 18.00 по графику. Занятия бесплатные.
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