В проект скоростного трамвая инвестируют 17 миллионов рублей

фото: Администрация города Саратова

Планируется заключение концессионного соглашения в отношении городского электротранспорта. Об этом сообщает сайт администрации города Саратова.

В понедельник, 15 августа, состоялось заседание комиссии по отбору объектов концессионных соглашений.

В собрании участвовали приняли участие заместитель председателя Правительства Саратовской области Анатолий Строков, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко, депутаты Саратовской городской Думы, профильные заместители главы администрации Саратова и представители структурных подразделений администрации города.

Присутствующие обсудили условия, предложенные потенциальным концессионером – ООО «СГЭТ». Концессия предусматривает реконструкцию существующей трамвайной инфраструктуры, а также частичное создание новых объектов (маршруты № 3,6,8,9). Данный проект является реализацией идеи «скоростного трамвая» на территории города Саратова.

Планируется увеличение скорости движения трамваев (как минимум в два раза), повышение качества и безопасности перевозок пассажиров и багажа, увеличение пассажиропотока на электрическом транспорте.

Инвестиции в проект составят более 17 млрд. рублей. Срок концессионного соглашения - 25 лет, в том числе четырехлетний этап реконструкции (с 2023 по 2026 годы).

В рамках мероприятия присутствующие обсудили все нюансы внедрения такой системы. По результатам обсуждения членами комиссии принято единогласное решение о целесообразности заключения концессионного соглашения на предложенных условиях.

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