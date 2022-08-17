Фото с места пожара

Вчера, 16 августа, Фермер из Балаково помог спасти дом от пожара. Об этом сообщает ГУ МЧс по Саратовской области.

Инцидент произошел в селе Кормежка около 21:00. Загорелась квартира в двхквартиртирном панельном доме. Пожар начался в комнате. Огонь охватил потолочное перекрытие в коридоре на общей площади 26 квадратных метров.

Вовремя подоспел местный фермер на приспособленной машине, пожар быстро удалось локализовать. На тушение выезжали 2 пожарных расчета из Балакова. По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности электрооборудования.

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