Отравившийся мальчик из Вольска доставлен в саратовскую больницу

ЧП в Вольске

Вчера, 16 августа, в Вольске двухлетний мальчик отравился и попал в больницу. Информацию подтвердили в минздраве Саратовской области.

- В Вольскую районную больницу госпитализировали ребенка 2 лет в состоянии средней степени тяжести с признаками отравления неизвестным веществом, - пишут медики.

По поручению руководства минздрава области все особые случаи с участием несовершеннолетних обходятся на пристальном контроле, поэтому руководство больницы приняло решение о переводе ребенка в Саратовскую клинику. Сейчас мальчик находится в областном центре с ним работают врачи. Ситуация на контроле минздрава области.

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