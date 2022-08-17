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Происшествия17 августа 2022 7:42

В Саратове крыса укусила 9-летнего ребенка

Наталия Калинина
Крыса в парке

Крыса в парке

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 16 августа, в Саратове крыса укусила 9-летнего ребенка. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

ЧП произошло в парке на проспекте Строителей. Девятилетний мальчик пострадал от нападения крысы.

Ребенок поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Крыса укусила его за кисть. Врачи оказывают потерпевшему необходимую помощь.

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