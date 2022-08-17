Крыса в парке Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 16 августа, в Саратове крыса укусила 9-летнего ребенка. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

ЧП произошло в парке на проспекте Строителей. Девятилетний мальчик пострадал от нападения крысы.

Ребенок поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Крыса укусила его за кисть. Врачи оказывают потерпевшему необходимую помощь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.