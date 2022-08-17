фото: архив КП

При бронировании билетов в Турцию саратовец стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

32-летний житель Октябрьского района обратился в полицию. По словам заявителя, 13 августа в интернете на сайте турагенства оставил заявку на приобретение путевки в Турцию. В скором времени с мужчиной связался якобы менеджер фирмы и сообщил, что за необходимо перечислить деньги за билеты.

Мужчина перевел незнакомцам 79 500 рублей, после чего неизвестные перестали выходить на связь. Производится проверка.

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