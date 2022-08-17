В Саратове ФСБ задержало банду наркоторговцев, торговавших мефедроном. Об этом сообщает УФСБ по региону.

Задержаны два жителя Саратова, причастные к незаконному обороту наркотических средств. В квартире одного из них обнаружили крупную партию мефедрона, которую они планировали сбыть в городе. Кроме того, подозреваемые выращивали и хранили «каннабис».

На подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Они заключены под стражу. Правоохранители ищут других участников банды.

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