Житель Саратова сломал об приятеля нож и напал на него с новым. Об этом сообщает региональный СУ СК.

По данным ведомства, 25 апреля, 47-летний мужчина выпивал с товарищем у себя в квартире на улице Перспективной. В ходе застолья мужчины поругались, хозяин схватился за нож и попытался пырнуть гостя в живот. Мужчина увернулся, и нож попал ему в плечо, сломавшись. Увидев, что что клинок сломался, разъяренный хозяин схватился за еще один нож, но гость выскочил из квартиры, заперев хозяина внутри и вызвав полицию. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет колонии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.