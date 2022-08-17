фото: пресс-служба губернатора

В Саратове усилят подготовку кадров для дорожной отрасли. Об этом сообщает телеграм-канал Романа Бусаргина.

Руководитель «Росавтодора» Роман Новиков высоко оценил систему подготовки специалистов в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина. Отрасль сильно нуждается в квалифицированных кадрах.

По словам Бусаргина, дорожные специальности востребованы в СГТУ - конкурс составляет больше 2 человек на место. Студенты университета во время обучения проходят практику на предприятиях. В результате к моменту окончания вуза у многих, как правило, уже есть несколько предложений о трудоустройстве.

Роман Бусаргин выдвинул идею разработать программу по подготовке кадров для дорожной отрасли с участием «Росавтодора», Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Правительства Саратовской области и СГТУ. Введение четких критериев качества образования и определение потребности отрасли в кадрах позволит скорректировать количество бюджетных мест по конкретным специальностям.

— Система такого образования должна быть ориентирована, прежде всего, на современные практики и технологии. Необходимо расширить научную деятельность дорожной кафедры. Со своей стороны будем поддерживать студентов, аспирантов и их разработки. Все это позволит СГТУ стать опорным вузом для «Росавтодора», — считает врио губернатора области.

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