фото: ГУ МЧС

В Новобурасском районе сгорел дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Вчера, 16 августа, в Новобурасском районе произошел пожар. В районе 17:00 в селе Гремячка загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 130 квадратных метров, дом сгорел полностью. Тушили пожар местные пожарные и добровольцы из села.

Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении от хозяина дома. На момент пожара хозяин спал дома, самостоятельно эвакуировался.

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