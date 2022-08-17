фото: ГУ МЧС
В Новобурасском районе сгорел дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Вчера, 16 августа, в Новобурасском районе произошел пожар. В районе 17:00 в селе Гремячка загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 130 квадратных метров, дом сгорел полностью. Тушили пожар местные пожарные и добровольцы из села.
Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении от хозяина дома. На момент пожара хозяин спал дома, самостоятельно эвакуировался.
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