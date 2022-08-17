В Дергачевском районе 50-летняя женщина задержана за убийство мужа

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 16 августа, в Дергачевском районе Саратовской области 50-летняя женщина задержана за убийство мужа. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел ночью в селе Камышево. В частном доме, расположенном на улице Школьной, было обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

За это преступление задержана 50-летняя супруга погибшего. На нее возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

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