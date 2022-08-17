На сегодня, 17 августа, в Саратовской области еще 186 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего обнаружено 259 060 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 251 272 человека, за сутки — 54. В стационарах пребывают 70 человек, на амбулаторном лечении — 1539.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 13;
- 7-14 лет — 2;
- 15-17 лет — 1;
- 18-29 лет — 18;
- 30-49 лет — 59;
- 50-64 лет — 36;
- 65 и старше — 57.
С пневмонией поступили семь человек, с признаками ОРВИ — 175, четверо заболевших не имеют симптомов.
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