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Общество17 августа 2022 5:58

Из Саратовской области уехали почти 17 тысяч человек

Численность населения стала меньше на 665 человек за месяц
Наталия Калинина
Данные Саратовстата

Данные Саратовстата

За первое полугодие 2022 года из Саратовской области уехали почти 17 тысяч человек. Такие данные публикует Саратовстат.

За полгода в регион приехали 11768 человек, а покинули его – 16881 человек.

Таким образом, миграционная убыль в области за январь-июнь составила 5113 человек. Напомним, по отчету за 5 месяцев этот показатель равнялся 4 448 человек. Таким образом, численность населения в регионе стала меньше на 665 человек за месяц.

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