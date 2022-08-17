Данные Саратовстата

За первое полугодие 2022 года из Саратовской области уехали почти 17 тысяч человек. Такие данные публикует Саратовстат.

За полгода в регион приехали 11768 человек, а покинули его – 16881 человек.

Таким образом, миграционная убыль в области за январь-июнь составила 5113 человек. Напомним, по отчету за 5 месяцев этот показатель равнялся 4 448 человек. Таким образом, численность населения в регионе стала меньше на 665 человек за месяц.

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