Избил, а потом зарезал: 20-летнего парня из Саратова задержали за убийство бывшего одноклассника

Фото: СУ СК - Саратов

Житель Саратова задержан за убийство бывшего одноклассника, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, инцидент произошел ранним утром, 15 августа, в частном доме на улице Свободная. 20-летний парень был там со своим бывшим одноклассником. Между двумя юношами произошел конфликт. 20-летний парень избил жертву, а после стал бить ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Прибывшие медики, только констатировали смерть потерпевшего.

Вину подозреваемый не признает.

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