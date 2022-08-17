фото: Саратов онлайн

В Саратове фура протаранила пассажирский автобус. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня утром, 17 августа, в Саратове произошло ДТП. По словам очевидцев, примерно в 5:15 в микрорайоне Солнечный фура въехала в пассажирский автобус маршрута №53, столкновение произошло на улице Тархова.

Городская Госавтоинспекция уточнила, что в результате ДТП никто не пострадал.

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