Сегодня, 17 августа в Саратове ожидается пасмурная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +19 градусов утром до +28 во второй половине дня. Значительная облачность. Ветер средний до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 11 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +36 градусов, переменная облачность, в правобережье небольшой дождь.
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