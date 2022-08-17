Сегодня, 17 августа в Саратове ожидается пасмурная погода, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +19 градусов утром до +28 во второй половине дня. Значительная облачность. Ветер средний до 6 м/с, отдельные порывы могут достигать 11 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +36 градусов, переменная облачность, в правобережье небольшой дождь.

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