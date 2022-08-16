Жительница Саратова и два ее сына госпитализированы с отравлением грибами, сообщает региональный минздрав.

Сегодня, 16 августа в больницу были доставлены 48-летняя женщина и два ее сына в возрасте 17 и 18 лет. Предварительный диагноз - отравление, предположительным его источником названы грибы.

Пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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