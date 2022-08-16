Фото: ГИБДД
В Балаково автомобиль сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте, сообщает областное ГИБДД.
По предварительным данным инцидент произошел сегодня, 16 августа в 19:10 у дома №60 по улице Ленина. Водитель 2003го года рождения наехал на женщину, переходящую дорогу в не предназначенном для этого месте.
В результате ДТП пострадавшая госпитализирована.
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