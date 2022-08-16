фото: ГУ МЧС

В историческом центре Саратова сгорел деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, сегодня, 16 августа, в 16:36 поступило сообщение о пожаре по улице Соборная, 119. Горел частный деревянный одноэтажный дом, площадь пожара - 300 кв.м. На месте работают 5 пожарных расчетов от МЧС, две цистерны с водой от администрации и все службы жизнеобеспечения.

Люди эвакуировались самостоятельно, по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь удалось локализовать к 17:17.

Стоит отметить, что в этом микрорайоне пожары в старых деревянных домах не редкость.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.