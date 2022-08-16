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Общество16 августа 2022 13:04

В Балакове ради парковочного места машину облили помоями

Парковка относятся к дому по адресу Вокзальная, 9а
Евгений Бадиков
фото из соцсетей

фото из соцсетей

В Балакове ради парковочного места машину облили помоями. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 16 августа, в городском сообществе «Типичный Балаково» появилась публикация. Одна из подписчиц выложила кадры со своими автомобилем на парковке у дома, залитым помоями.

— Я (в ужасе) на что люди способны ради парковочного места, хочу напомнить, что это считается порча имущества! А так же если вы считаете, что это ваше личное место то предъявите документы для начала. Это гостевая парковка, — пишет разозленная авторка поста.

Парковка относятся к дому по адресу Вокзальная, 9а.

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