фото из соцсетей
В Балакове ради парковочного места машину облили помоями. Об этом стало известно из социальных сетей.
Сегодня, 16 августа, в городском сообществе «Типичный Балаково» появилась публикация. Одна из подписчиц выложила кадры со своими автомобилем на парковке у дома, залитым помоями.
— Я (в ужасе) на что люди способны ради парковочного места, хочу напомнить, что это считается порча имущества! А так же если вы считаете, что это ваше личное место то предъявите документы для начала. Это гостевая парковка, — пишет разозленная авторка поста.
Парковка относятся к дому по адресу Вокзальная, 9а.
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