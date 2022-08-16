Пешеходы на переходе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратове оштрафовали 6,5 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
17 и 18 августа в Саратове проходит рейд «Пешеход. Пешеходный переход», призванный предупредить дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно пропускать сограждан на переходах.
На сегодняшний день за непредоставление пешеходам преимущества на пешеходных переходах автоинспекторы привлекли к административной ответственности более 6500 водителей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.