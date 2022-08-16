Пешеходы на переходе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове оштрафовали 6,5 тысяч водителей, не пропустивших пешеходов, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

17 и 18 августа в Саратове проходит рейд «Пешеход. Пешеходный переход», призванный предупредить дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно пропускать сограждан на переходах.

На сегодняшний день за непредоставление пешеходам преимущества на пешеходных переходах автоинспекторы привлекли к административной ответственности более 6500 водителей.

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