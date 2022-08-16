Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 12:40

В Балашове дерево спасли из «асфальтового плена»

Евгений Бадиков
фото из соцсетей

фото из соцсетей

В Балашове дерево спасли из «асфальтового плена». Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 16 августа, «Балашовские вести» рассказали о «спасении» дерева рядом с домом №12 по улице Минской, которое в ходе дорожных работ оказалось окружено асфальтом, что вызвало волнение местных жителей.

Дерево, судьбой которого были обеспокоены жители дома №12 по улице Минской, спасено.

МКУ «УДХБ» исправили ситуацию в кратчайшие сроки и дали гарантию, что тротуары придут в норму после завершения работ по укладке асфальта во дворе дома №16.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.