фото из соцсетей

В Балашове дерево спасли из «асфальтового плена». Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 16 августа, «Балашовские вести» рассказали о «спасении» дерева рядом с домом №12 по улице Минской, которое в ходе дорожных работ оказалось окружено асфальтом, что вызвало волнение местных жителей.

Дерево, судьбой которого были обеспокоены жители дома №12 по улице Минской, спасено.

МКУ «УДХБ» исправили ситуацию в кратчайшие сроки и дали гарантию, что тротуары придут в норму после завершения работ по укладке асфальта во дворе дома №16.

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