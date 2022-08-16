Куропатка. Архив-КП

Жителей Саратовской области приглашают на охоту на уток. Началась выдача разрешений, о чем сегодня, 16 августа, сообщил региональный комитет охоты и рыболовства.

Разрешения выдают на охоту на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь. Сезон охоты стартует с 27 августа.

Разрешения возможно получить в комитете по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская 45/51, стр.1 , кабинет 212.

В Энгельсе принимают по адресу: г. Энгельс, ул. Горького д.47. Разрешение можно получить в помещении районного общества охотников и рыболовов 19, 24, 26 августа с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.45.

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